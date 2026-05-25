５月２日に開催された東京ドーム興行の舞台裏に迫った「試合密着ドキュメンタリーＴＨＥＤＡＹ〜やがて、伝説と呼ばれる日。〜井上尚弥ｖｓ中谷潤人井上拓真ｖｓ井岡一翔」が２５日、ＮＴＴドコモの映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏプレミアム」で独占配信された。世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）と前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）による日本ボクシング史上最大の