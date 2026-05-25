テレビアニメ放送が30周年となる『名探偵コナン』と、プリキュアシリーズの第23弾『名探偵プリキュア！』のコラボが発表されました。放送局とアニメ制作会社が異なる、垣根を越えた奇跡の“名探偵コラボ”に、SNSでも盛り上がりを見せました。今回のコラボでは、5月31日（日）放送の『名探偵プリキュア！』に江戸川コナン、毛利蘭、毛利小五郎が登場。6月6日（土）放送の『名探偵コナン』には、キュアアンサーが登場します。コナン