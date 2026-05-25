旦那さんとの何気ない日常で、ふと気になる一瞬はありますか？たとえば、旦那さんが飲んだペットボトルに口をつけられますか？『ペットボトルの飲みものを、旦那や彼と共有できる？』気にしない人もいれば、どうしても受け入れられない人もいるでしょう。距離の近い相手だからこそ見えてくる価値観の違いに、戸惑う場面があるかもしれません。ペットボトルの飲み物共有…旦那とならOKまずは、旦那さんなら問題ないとの声です。『