サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグの最終節で愛媛FCと対戦したアルビレックス新潟は2－1で勝利し、ホーム7連勝。最終節を見事白星で飾り、リーグを2位で終えました。 5月23日、ホームで行われた百年構想リーグ最終節。 【サポーター】 「（Q.今季ホームの応援は何試合目？）全部。最後は決めてもらって勝ち点3」 【サポーター】 「ゴール