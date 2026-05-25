WESTーAの2位を決めたアルビレックス新潟は5月24日、サポーターとの交流イベントを開催。百年構想リーグの最終順位を決めるプレーオフへの意気込みも語りました。 選手たちとのハイタッチで幕を開けた『アルビレックス新潟サンクスフェスタ』。 デンカビッグスワンスタジアムには約3600人のサポーターが集まりました。 【サポーター】 「頑張ってください」 選手とサ