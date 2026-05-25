下水汚泥の乾燥処理を行う新潟県長岡市新開町の中越流泥処理センターで5月25日午前10時前、火災が発生。 現場はセンターの乾燥設備棟で、駆けつけた消防により火は4時間ほどで消し止められました。 県は施設の被害状況を確認し、復旧を進める方針です。