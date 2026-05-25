俳優の細川直美（51）が、振り袖を着た次女との2ショットを披露し、反響が寄せられている。【映像】細川直美と振り袖姿の19歳次女の親子ショット2002年10月に俳優の葛山信吾（54）と結婚し、22歳と19歳の娘がいる細川。これまでもブログで娘との日常を発信し、2024年1月8日には長女が成人式に参加したことを報告。黒地に赤と白のツバキの花が彩る長女の振り袖姿や親子ショットには、「姉妹に見えますね」「お綺麗なママ」など