「20年前は、作り込むのがすごく好きだった」沢尻エリカが23日、都内で行われた約20年ぶりとなる写真集『DAY OFF』(幻冬舎 3,960円／160ページ A5判)の刊行記念イベントに登場。20代当時の自身を振り返りながら、40歳を迎えた現在の心境や変化について語った。沢尻エリカ○今年40歳の節目を迎え――「これからすごく楽しみ」沢尻は23日、都内で行われた写真集『DAY OFF』の刊行記念イベントに登場した。同作は、2007年発売の写真集