歌舞伎俳優・市川團十郎が、市川新之助こと１３歳の長男・勸玄くんの近影を公開した。２５日までに自身のインスタグラムを更新し、「気づけば、新聞を読む姿もなんだか様になってきて滅。」と、机に向かって日本経済新聞を読む勸玄くんの姿を載せた團十郎。「走ってくる姿はまだまだ子供ですがふとした瞬間に『大きくなったなぁ』と感じてます、、毎日見ているはずなのですが、成長って本当にあっという間。。毎日元気い