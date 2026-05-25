平日の早朝から流しそうめんをセットアップする行動力はすごいのですが…。水もめんつゆも服も床も、全部汚し放題になるのは最初から分かりそうなものですよね？それでも『育児は楽しんだもん勝ち！』と得意げな夫の姿に、妻がどう反応するのか…続きが気になります。>>【まんが】最後まで育児しない夫(ウーマンエキサイト編集部)