俳優の戸田恵梨香さん（37）が23日、『第1回しずおか映画祭』に登場。今の人生観を語りました。『第1回しずおか映画祭』は、俳優の磯村勇斗さん（33）が企画・プロデュースを務め、2日にわたり行われました。23日の第二部で上映されたのは、映画『駆込み女と駆出し男』。上映後には、磯村さんと共に、映画に出演していた戸田さんが登場しました。この映画祭で初めて会ったという2人。磯村さんの印象について戸田さんは「磯村さんが