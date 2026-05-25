宝塚歌劇団元宙組トップスターで女優の朝夏まなと（41）が25日、自身のインスタグラムを更新。宙組時代にトップコンビを組んだ、女優の実咲凜音（36）とのツーショットを投稿した。朝夏は「宝塚へ行ってきましたよ」と書き始め、「タイミングが合って、実咲凜音氏と宙組大劇場観劇が叶いました！本拠地で見るのはやはりいいですねぇ。観劇前にSARAHでお茶しちゃったりなんかして。まだ初日あいたばかりで内容については触れま