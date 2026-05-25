こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「IC 2051」のクローズアップ。テーブルさん座の方向、地球から約8500万光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した渦巻銀河「IC 2051」のクローズアップ（Credit: ESA/Hubble & NASA, P. Erwin et al.）】青白く輝く若い星々を含む渦巻腕（渦状腕）が、中心の明るい領域を取り囲むように美しく巻き付いている様子は、夜空に浮かぶ雄大な風車のような印象的な姿です