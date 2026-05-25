朝帰りもやめてくれない▶▶この作品を最初から読む初めての出産後、待っていたのは幸せな日常ではなく、終わりの見えないワンオペ育児と夫への不信感でした…。愛する夫・たくやと結婚し、第一子を出産したさくら。念願だった家族3人での幸せな生活を思い描いていましたが、頼れるはずの夫は独身気分で飲み歩いてばかり。初めての子育てで手一杯のさくらがSOSを出しても、「手伝うことがあれば言って」と他人事なのはな