25日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比20円高の6万5300円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万5158.19円に対しては141.81円高。出来高は3060枚となっている。 TOPIX先物期近は3937ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.57ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 653