中国メディアの央視新聞は25日、「中国人は5000年以上前にナイフとフォークを使っていた」と題し、青海省博物館が収蔵する新石器時代の「骨叉」（またはフォーク状のもの）などを紹介した。記事は「5000年以上前の新石器時代というと原始的な風景を思い浮かべるかもしれないが、その時代の人類はすでに石器を使って狩猟を行い、焼く・あぶるという方法で肉類の調理もできた。さらには肉を食べるための専用の食器まで発明していた」