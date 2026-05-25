5月25日（月）日本テレビ系で放送した「しゃべくり007」には、賀来賢人が登場。ブレイクのきっかけとなった日本テレビ系ドラマ『今日から俺は！！』（2018年）の舞台裏を語った。17歳で俳優デビューした賀来は、「ブレイクまでに10年以上」という長い下積み時代を経験。同期や後輩が次々と売れていき、「30（歳）までに売れなかったらやめようと思ってた」という中、29歳で『今日から俺は！！』の主演に抜擢。役作りのため8kg減量