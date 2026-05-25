俳優の賀来賢人（36）が25日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にゲスト出演。女優の賀来千香子（64）の甥（おい）で良かったことを明かした。互いに共演NGだったことが発覚した2人。今回初めてVTRでの“共演”が実現した。スタジオで「叔母が賀来千香子で良かったこと」と聞かれた賢人は京都・太秦撮影所でのエピソードを語り出した。凄く厳しい伝統があることに触れ、「ちゃんと礼儀を持っていかないと、