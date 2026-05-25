２５日のフジテレビ「ネプリーグ」では、「令和のカリスマ軍団ｖｓレジェンドカリスマ軍団超常識対決」が行われた。レジェンドカリスマ軍団で大沢樹生が登場した。ダークスーツを着こなす貫禄＆激シブの５７歳の姿にネットは騒然となった。「おお、大沢樹生出てる」「志垣太郎さんに見えた」「ピンクレディのミーちゃん、大沢樹生、アレン様って、ものすごい絵面やなｗ」「誰？って思ったら大沢樹生じゃん」「誰だかわか