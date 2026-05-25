記事ポイント6月限定で未就学児の宿泊・食事が完全無料（通常1名3,500円・税込）、小学生は大人料金の半額5月10日〜6月末、愛犬の同伴料（通常1頭3,300円・税込）が期間限定で無料に霧降高原牛・日光HIMITSU豚の手ぶらBBQと毎晩19時からのキャンプファイヤーを提供 栃木県日光市の霧降高原に建つグランピング施設「ブリリアントヴィレッジ日光」が、物価高騰とGW明けの家計負担を背景に、子育て世代と愛犬家に向けた2つの特別