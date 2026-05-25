グラビアアイドルの山田あいがこのほど、SPA!デジタル写真集 「炸裂ゴージャスボディ」(扶桑社)の発売を記念して、誌面カットを公開した。 【写真】デカイ！まぶしい！ぴったり白で“I”くっきり 撮影テーマはギャルコーデ！ 一度見たら忘れられないカラダを、挑発的な衣装やこぼれ落ちそうな大胆なポージングで存分に披露。表紙では目が点になってしまいそうなほどの、膨らみが収まりきらない衣装