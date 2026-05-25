モデル・女優の山本美月(34)が25日、自身のインスタグラムを更新し、2体のピカチュウとの3ショットを公開した。 【写真】きゃっ！ノーバンならず悔しがる姿＆生脚もキュートな山本美月 「横浜スタジアムにて、『ポケモンベースボールフェスタ2026』セレモニアルピッチを務めさせて頂きました。」と伝えた。山本は23日のプロ野球「DeNA－ヤクルト」戦でマウンドに立っていた。ピカチュウが見