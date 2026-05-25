記事ポイント東武百貨店 池袋本店で2026年5月28日(木)〜6月2日(火)に「イタリア展」・「チーズとアイスSHOW」が同時開催されますローマに本店を構える老舗ジェラート店「ジョリッティ」が初出店、1948年製の名車「FIAT500 Topolino」や生誕80周年の「Vespa LX 125」も展示されますイートインでは2人のシェフがコラボした東武限定の「スペシャルコラボコース」4,950円が提供されます 東武百貨店 池袋本店の8階催事場で、「イタ