ニコチンは報酬系の刺激作用や強力な依存性を有しており、タバコに含まれる化学物質として知られます。植物であるタバコがどのようにしてニコチンを生成するのかは2世紀近くにわたり謎のままでしたが、新たな研究によってタバコがニコチンを生成するプロセスが明らかになりました。Nicotine biosynthesis is completed by cryptic activating glucosylation | Nature Communicationshttps://www.nature.com/articles/s41467-026-72