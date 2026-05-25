記事ポイント2026年5月22日〜24日、大阪市・扇町公園で「全肉祭」が第1回大阪開催を実施全国から約70店舗が集結し、総メニュー数200アイテム以上を提供ファイヤーパフォーマンス・生ライブ・子ども向け縁日コーナーも併設 西日本最大級の野外グルメイベントが、大阪に初上陸しました。Gi-FACTORYが主催する「全肉祭」が2026年5月22日から24日の3日間、大阪府大阪市の扇町公園で第1回大阪開催を実施しました。畜産肉・魚肉・果