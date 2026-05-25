元アイドルの人気女優の海外でのショットが話題を呼んでいる。元ＨＫＴ４８で女優の田中美久（２４）は２５日にインスタグラムを更新。「ポルトガルの思い出」とつづり、旅行中のショットを投稿。海岸での水着姿や、デコルテを開けた黒の服で街中を散策する様子などを公開した。この投稿には多数のいいねが寄せられている。田中は２０２３年にグループを卒業。近年は女優としても活躍し、２３年の日本テレビ系「最高の教師