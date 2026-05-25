女優・賀来千香子が２５日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）にＶＴＲ出演。スタジオゲストで出演の甥の俳優・賀来賢人への思いを語る一幕があった。この日、スタジオの賀来が叔母との共演をＮＧにしていた理由について「自分がまだ全然、世に名が出てない時に番組とかに出させていただくと、どうしてもその（叔母）の話題になってしまうんです。それがなんか、ちょっと悔しいというか、僕はなんで自分