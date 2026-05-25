記事ポイントJRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」が、海外競馬情報サイト「JRA-VAN World」開設10周年を記念したキャンペーンを実施します。賞品はペア5組10名の凱旋門賞指定席観戦ツアーと、10名に当たる友道康夫調教師直筆サイン入りアイドルホースです。応募期間は2026年5月20日(水)から2026年6月28日(日)までです。 JRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」から、フランス・パリで開催される「凱旋門賞」の現地観戦付き旅