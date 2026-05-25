歌手の郷ひろみさん（70）が、埼玉・サンシティホールから全45公演31会場をめぐる全国ツアー『Hiromi Go Concert Tour 2026〜ALL MY LOVE〜』をスタートさせ、ファンに思いを語りました。郷さんは、レコードデビューより前にファンクラブをスタート。ファンクラブ発足55周年の節目にこれまで支えてくれたファンへ愛と感謝を“ALL MY LOVE”をタイトルに込め、ツアーをスタートさせました。今回のセットリストは、事前にファンクラ