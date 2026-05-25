25-26シーズンのプレミアリーグ全日程が終了した。第37節で優勝チームは決まっており、最終節では欧州カップ戦の出場権、英2部チャンピオンシップに降格するチームに注目が集まった。結果、トッテナムが残留し、ウェストハムの降格が決定。ともに勝利したことで勝ち点差は埋まらず、ウェストハムは来季11-12シーズン以来となる下部リーグでの戦いに臨むことになる。『The Athletic』では積極的な補強を行うも、降格を喫することに