来月開幕する北中米ワールドカップ。昨日、世界的アーティストのシャキーラが、バーナ・ボーイとタッグを組んだ今大会の公式ソング『Dai Dai』のミュージックビデオが公開された。ミュージックビデオには、アルゼンチン代表のリオネル・メッシや、フランス代表のキリアン・ムバッペ、イングランド代表ハリー・ケインといった世界のスーパースターが出演している。そんなミュージックビデオに日本代表の久保建英の姿も。ビデオの冒