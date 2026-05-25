ノッティンガム・フォレストでプレイするイングランド代表MFモーガン・ギブス・ホワイト（26）がW杯のメンバーから外れたことに言及した。昨シーズンプレミアリーグで猛威を振るったフォレストは7位でフィニッシュし、EL出場権を獲得した。しかし、今シーズンは一転して大苦戦。度重なる指揮官交代を強いられ、残留争いに巻き込まれた。最終的に16位で降格を免れたが、フォレストにとっては悔しいシーズンとなった。しかし、そんな