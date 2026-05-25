KISHOW from GRANRODEOが、8月10日にビルボードライブ大阪、12日にビルボードライブ東京にて『KISHOW from GRANRODEO Billboard Live』を開催する。 （参考：TWO-MIX、fripSide、GRANRODEO、Sir Vanity……声優が属する音楽ユニットの歴史を辿る） 同公演ではゲストにe-ZUKAを迎え、ここでしか味わえない珠玉の楽曲たちを披露。濃密な空間で繰り広げられる、特別な宴を楽しむことができるという。 なお、同公