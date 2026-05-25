ニモカは、函館の人気ローカルハンバーガーチェーン「ラッキーピエロ」への交通系ICの導入を記念したキャンペーンを、5月25日から6月21日まで実施する。ラッキーピエロ全17店舗でスターICAS nimoca、スターnimoca、クレジットnimocaで支払うと、利用金額の10％分のnimocaポイントを付与する。無記名のnimocaは対象外となる。また、交通系電子マネーで2,000円（税込）以上を支払った人のうち、先着1,500名にオリジナルデザインnimoc