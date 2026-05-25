トラベロカ（Traveloka）は、「トラベロカジャパン 1周年記念セール - 羽のばそっか、もっとおトクに！」を5月25日から6月14日まで開催する。韓国をはじめタイ、シンガポール、ベトナム、台湾といったアジアの人気旅行先が主力対象エリアで、旅行期間は5月25日から12月31日まで。3回に分けてセールを開催し、航空券が最大1万円、ホテルが5,000円、アクティビティが50％割引となる。