中東情勢の影響で、500ミリリットルの「コカ・コーラ」が220円に値上げされます。飲料大手の「コカ・コーラボトラーズジャパン」は、9月1日の出荷分からペットボトルや缶製品などを値上げすると発表しました。対象は主力商品の「コカ・コーラ」や「爽健美茶」のほか、缶コーヒーや紅茶飲料など、あわせて165品目です。値上げの幅は3.2%から最大で18.7%です。例えば、▼500ミリリットルのペットボトルの「コカ・コーラ」は税抜きで2