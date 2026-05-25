落語家の笑福亭鶴瓶（74）が25日、自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ「千鳥」ノブ（46）と会食したことを明かした。鶴瓶は「ノブとご飯を食べて談笑しました。またワンチャンスやりたいなぁ」とつづり、ノブと食事をともにしたことを報告。鶴瓶、ノブともに満面の笑みでカメラを見つめる2ショットを公開し、ファンからは「素敵なお写真ありがとうございます」「お2人共いい顔してますね」「素敵なツーショット」など