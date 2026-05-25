23日、体育館に登場したプロバスケットボール熊本ヴォルターズの選手たち。ファンと交流する感謝祭で、試合中とは違う一面を見せました。今シーズン、初のB2優勝を狙ったヴォルターズ。プレーオフで福島に敗れ、優勝はできませんでした。この日は、紅組と白組に分かれ、運動会が行われました。普段のバスケットボールを玉入れの玉に持ち替え、かごを狙います。最後には子どもたちも交じって選