バチカンでの発表に臨むローマ教皇レオ14世＝25日（AP＝共同）【ローマ共同】ローマ教皇レオ14世は25日、世界のカトリック教会に向けた初の回勅（公的書簡）を発表し、人工知能（AI）の兵器利用に警鐘を鳴らし、AIの「武装解除」の必要性を訴えた。「紛争を非人間的なものにし、暴力行使のハードルを下げる」と指摘して、国際的な規制を設ける必要があると主張した。今回の回勅はAIを主なテーマとしているが、教皇は教皇庁（バ