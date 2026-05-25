衝撃の報告で話題を呼んだ人気女優の報告にファンはほっこりだ。女優の吉本実憂は２５日までにインスタグラムで「もう眉毛あるよ。」と投稿し、眉毛が生えた状態でのショットを投稿。吉本は今月６日の投稿で眉毛を全部剃った姿を公開しており、その際は「ヤバいヤツ」「ちゃんみなさんかと思いました」と衝撃を受けながらも「うっわ。めっちゃクチャ好き」との声が上がっていた。この投稿には「ちょっと安心しました」「実憂