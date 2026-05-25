女優の賀来千香子（64）が25日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）にVTR出演。甥（おい）で俳優の賀来賢人（36）との呼び方を明かす場面があった。互いの呼び合い方を聞かれると、「賢人ちゃん、賢人くん、賢人」と呼び、自身は「チーちゃん」と呼ばれていることを明かした。「賢人が私のことを叔母ちゃんと言った時に、私がすごく激怒した記事があって」と回想。「それは確かに一瞬“ん?”って見たかもし