兵庫県たつの市の住宅で母と娘の親子2人が殺害された事件で、24日に指名手配された42歳の男は、事件発覚前、警察官に対し「人を殺した」という趣旨の話をしていたことがわかりました。■母娘死亡殺人容疑で42歳男を全国に指名手配兵庫県警が公開した現場付近の防犯カメラの映像に映るのは、黒い帽子に眼鏡にマスク姿の“やせ形”の男。殺人の疑いで24日に全国に指名手配された住所・職業いずれも不詳の大山賢二容疑者（42歳）で