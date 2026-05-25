メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県可児市の住宅で73歳の父親を殺害したとして36歳の男が逮捕されました。 殺人の疑いで逮捕されたのは可児市の職業不詳の男（36）です。 警察によりますと24日午後10時半ごろ、男が可児警察署を訪れて「家族を傷つけた」と話したということです。 警察が自宅を調べたところ、25日午前2時すぎに自宅の一室で死亡している父親（73）が見つかりました。 警察の調べに対し、男は黙