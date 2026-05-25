お笑いコンビ「ナインティナイン」矢部浩之（54）が25日に更新されたDAZNの冠番組「やべっちスタジアム」に出演。6月7日の放送をもって同番組が最終回を迎えると告知した。番組の終盤で矢部が「この形では、6月7日の生配信をもって終了となります」と、番組が最終回を迎えることを報告。しかし、直後に「泣かないで！」と呼びかけ、「W杯後にまたこのDAZNさんで新しく進化した番組をお届けできたらいいなと思います」と言及