もはやデフレではない日本の金利をコントロールする日本銀行（日銀）が段階的に利上げを行ったことから、銀行の定期預金金利が上昇しています。これに合わせて、これまで年0.002％程度だった普通預金金利も引き上げられ、「預金にもようやく利息が付く時代が戻ってきた」と感じている人も多いのではないでしょうか。「デフレ」の時代が終わり「インフレ」の時代が到来したのです。確かに、預金金利が上昇すること自体は歓迎すべき