頭の体操を日常に取り入れることで、思考がクリアになる感覚を楽しめます。今回は、パッと見て直感で解きたいひらがなクロスワードを用意しました。問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・横の並び：ひ + □ + わ + □・縦の並び（左）：と + □ + と・縦の並び（右）：ぷ + □ + ん答えを見る↓↓↓↓↓正解：「ま」と「り」正解は「ま」と「り」でした。▼解説・とまと（トマト）・ぷ