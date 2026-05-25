北京の北海公園に行き、湖の西側に植えられている柳の木の樹洞をのぞくと、頭を出してきょろきょろしているアライグマやリスに出会ったり、北海公園のシンボルである白塔やボートを目にすることができるかもしれない。実は、それらは北海公園が今年、樹洞に描いたイラストで、観光客が探し歩く隠しスポットとなっている。樹洞に描かれた動物などのイラストはそれほど目立っているわけではないため、それを見つけると、「誰かに偶然