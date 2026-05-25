Gyubinが、新曲「You Light Up My Life」で6月12日に日本メジャーデビューする。 （参考：ソニー・ミュージックが送り出す次世代の才能Gyubin、o.j.o、TORA PROJECT TRAINEES――ヒットの新旗手が集結！） 同情報は、新潟県長岡市で5月24日に開催された音楽フェス『ながおか 米百俵フェス ～花火と食と音楽と～2026』のステージでGyubinが発表したもの。 同音楽フ