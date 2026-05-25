汐れいらの新曲「Clover」が、TVアニメ『うちの弟どもがすみません』のエンディング主題歌に決定した。 （参考：汐れいら、自由を手に入れて鳴らす音楽！美しい一体感と躍動――自主企画『ウシオマエロマエ vol.6』） 同楽曲は、汐による書き下ろし楽曲だ。 同作品は、コミックス累計300万部突破のオザキアキラ（集英社『別冊マーガレット』連載）による大人気コミック『うちの弟どもがすみません』が