G-FREAK FACTORYが、『G-FREAK FACTORY Path to 30th TOUR “TOMOSHIBI” -灯-』をビルボードライブ横浜にて10月9日に開催する。 （参考：『山人音楽祭 2025』、刺激と温もりに満ちた第10回G-FREAK FACTORYと繋がった縁、途切れることなき“クライマックス”） キャリア初の既発曲をアコースティックアレンジしたアルバム『灯-TOMOSHIBI』を携え、ビルボードライブにて初ライブを開催する。 同公演で